? La diretta della guerra | Esplosioni a Mykolaiv. Manovre russe a est (Di venerdì 13 maggio 2022) Si continua a combattere nei quadranti meridionali e orientali dell’Ucraina, mentre il resto del Paese resta teoricamente ancora esposto a possibili raid russi. Nelle ultime ore sono state udite forti Esplosioni a Mykoaliv, con le autorità locali che hanno intimato ai residenti di restare nei rifugi. Le forze russe stanno intensificando le offensive su Izyum, ? La diretta della guerra Esplosioni a Mykolaiv. Manovre russe a est InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 13 maggio 2022) Si continua a combattere nei quadranti meridionali e orientali dell’Ucraina, mentre il resto del Paese resta teoricamente ancora esposto a possibili raid russi. Nelle ultime ore sono state udite fortia Mykoaliv, con le autorità locali che hanno intimato ai residenti di restare nei rifugi. Le forzestanno intensificando le offensive su Izyum, ? Laa est InsideOver.

Advertising

andreabettini : Giornata storica oggi per l'astronomia: alle 15.07 @ehtelescope annuncerà uno straordinario risultato nell'osservaz… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi incontra la @SpeakerPelosi della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti In diretta da Was… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Oltre sei milioni di persone hanno lasciato il paese dal 24 febbraio. Lo riporta l'Unhcr precisando che i… - CAvenali : RT @EnteRomaNatura: Buongiorno tra pochissimo diretta di @BGRLazio da Via delle Magnolie. La Festa dei Piccoli Comuni del Lazio ospiterà qu… - Mau_Gubbiotti : RT @EnteRomaNatura: Buongiorno tra pochissimo diretta di @BGRLazio da Via delle Magnolie. La Festa dei Piccoli Comuni del Lazio ospiterà qu… -