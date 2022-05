Vergogna a Nizza | coro contro Emiliano Sala | “è sott’acqua | un argentino che non nuota bene” | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 maggio 2022) Un episodio vergognoso si è verificato durante la 36esima giornata della Ligue durante il match-St-Etienne. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 4-2 e ha visto la grandissima rimonta dei padroni di casa dopo l’iniziale 0-2. Ilsi avvicina alla qualificazione in Europa. Il match è finito sulle prime pagine dei giornali per un episodio da condannare. I tifosi rossoneri, per vendicarsi della sconfitta in coppa di Franciail Nantes, hanno intonato cori. L’ex attaccante è morto a causa di un incidente aereo. “È unche non”, ildella. Il...