Ultime Notizie Roma del 12-05-2022 ore 16:10 (Di giovedì 12 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio gazprom ha annunciato che non sarà più in grado di esportare gas attraverso la Polonia con il gasdotto yamal Europa dopo che la mosca imposto sanzioni nei confronti dell’azienda proprietaria della sezione con il gasdotto è stato applicato un divieto di transazioni e pagamenti a invita soggetti a sanzioni affermato in una nota questo significa il divieto di utilizzare un gasdotto di proprietà di fall Guys per trasportare il gas Russo attraverso la Polonia ha detto la società in una nota prosegue la discesa del numero di nuovi casi settimanali di covid che si attestano foto 286000 con una media mobile a 7 giorni che sfiora i 41000 casi giornalieri A fronte tuttavia di un calo del 23 6% di tamponi totali ad affermarlo è Nino cartabellotta presidente della ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 12 maggio 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio gazprom ha annunciato che non sarà più in grado di esportare gas attraverso la Polonia con il gasdotto yamal Europa dopo che la mosca imposto sanzioni nei confronti dell’azienda proprietaria della sezione con il gasdotto è stato applicato un divieto di transazioni e pagamenti a invita soggetti a sanzioni affermato in una nota questo significa il divieto di utilizzare un gasdotto di proprietà di fall Guys per trasportare il gas Russo attraverso la Polonia ha detto la società in una nota prosegue la discesa del numero di nuovi casi settimanali di covid che si attestano foto 286000 con una media mobile a 7 giorni che sfiora i 41000 casi giornalieri A fronte tuttavia di un calo del 23 6% di tamponi totali ad affermarlo è Nino cartabellotta presidente della ...

Advertising

fanpage : #BorisJohnson:'Gran Bretagna in guerra se la Russia attacca i paesi scandinavi' - sole24ore : ?? #Draghi: Italia pronta a fare sua parte per #pace. #Ucraina ha bisogno di piano #Marshall. ?? #VonderLeyen,… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - TuttoASRoma : TRIGORIA NEWS Domani nel pomeriggio la conferenza di Mourinho - corgiallorosso : #Zeman punge nuovamente #Mou: “Finale di Conference? E’ un torneo di bassissimo livello” -