Traffico Roma del 12-05-2022 ore 19:00 (Di giovedì 12 maggio 2022) Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani poco è cambiato rispetto al precedente collegamento il Traffico è sempre intenso sul Raccordo Anulare rallentamenti e code a tratti lungo la carreggiata interna tra classi e Salaria e poi proseguendo tra la Bufalotta la Prenestina se sta situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Tuscolana code a tratti in uscita da Roma sulla Flaminia da Corso di Francia Raccordo Anulare e poi sulla Salaria dalla tangenziale est all’aeroporto dell’Urbe code sulla tangenziale est tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni e direzione stadio dalla Tiburtina alla Salaria come per lavori sulla Pontina tra Castel Romano e Tor de’ Cenci In entrambe le direzioni ricordiamo che sulla linea B della metro questa sera a chiusura ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 12 maggio 2022) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani poco è cambiato rispetto al precedente collegamento ilè sempre intenso sul Raccordo Anulare rallentamenti e code a tratti lungo la carreggiata interna tra classi e Salaria e poi proseguendo tra la Bufalotta la Prenestina se sta situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino e la Tuscolana code a tratti in uscita dasulla Flaminia da Corso di Francia Raccordo Anulare e poi sulla Salaria dalla tangenziale est all’aeroporto dell’Urbe code sulla tangenziale est tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni e direzione stadio dalla Tiburtina alla Salaria come per lavori sulla Pontina tra Castelno e Tor de’ Cenci In entrambe le direzioni ricordiamo che sulla linea B della metro questa sera a chiusura ...

