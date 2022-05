Traffico - Governo, auto nel mirino: "Città troppo congestionate, servono più mezzi pubblici" (Di giovedì 12 maggio 2022) Le grandi Città italiane, in particolare, Roma, Palermo e Torino, sono ancora molto congestionate dal Traffico veicolare e, quindi, è necessaria una svolta verso una diversa forma di mobilità, che disincentivi l'utilizzo dell'auto in ambito urbano. questo, in sintesi, il messaggio principale lanciato dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili nel suo ultimo rapporto: gli esperti del dicastero guidato da Enrico Giovannini hanno raccolto dati statistici da diverse fonti come Istat, Eurostat o il ministero dell'Interno, per delineare un quadro negativo rispetto all'Europa, visto che la situazione è caratterizzata da una bassa domanda di mobilità urbana sostenibile nelle grandi Città italiane, in particolare Roma, Palermo e Torino, ancora molto congestionate nel ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 12 maggio 2022) Le grandiitaliane, in particolare, Roma, Palermo e Torino, sono ancora moltodalveicolare e, quindi, è necessaria una svolta verso una diversa forma di mobilità, che disincentivi l'utilizzo dell'in ambito urbano. questo, in sintesi, il messaggio principale lanciato dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili nel suo ultimo rapporto: gli esperti del dicastero guidato da Enrico Giovannini hanno raccolto dati statistici da diverse fonti come Istat, Eurostat o il ministero dell'Interno, per delineare un quadro negativo rispetto all'Europa, visto che la situazione è caratterizzata da una bassa domanda di mobilità urbana sostenibile nelle grandiitaliane, in particolare Roma, Palermo e Torino, ancora moltonel ...

