Terrore per Eleonora Daniele, la conduttrice è stata minacciata di morte (Di giovedì 12 maggio 2022) Terrore per Eleonora Daniele: la conduttrice di "Storie italiane" è stata minacciata di morte su Instagram. La conduttrice ha pubblicato una foto in cui era presente anche la figlia ed ha ricevuto insulti e minacce di ogni tipo. Le frasi rivolte alla Daniele sono davvero abominevoli. Ovviamente la conduttrice ha denunciato l'accaduto ed è stato necessario l'intervento della polizia. (Continua dopo la foto…) La carriera e la vita privata di Eleonora Daniele Eleonora Daniele è una famosa conduttrice televisiva nata a Padova il 10 agosto 1976. Ha iniziato la sua carriera come figurante a "La sai l'ultima?". Nel 2001 ha partecipato come ...

