Sinner ai quarti agli Internazionali, affronterà Tsitsipas (Di giovedì 12 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner supera un altro ostacolo e per la prima volta in carriera approda ai quarti di finale degli “Internazionali d'Italia”, quinto Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi 5.415.410 euro, in corso sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. “Alla fine c'è stata un pò di tensione ma sono contento di aver vinto”. Il 20enne di Sesto Pusteria, testa di serie numero 13, dopo Martinez e Fognini batte anche il serbo Filip Kraijnovic, confermando il precedente positivo dello scorso anno a Sofia: 6-2, 7-6 (6) dopo 1h41? il punteggio a favore del giovane altoatesino, che per un posto in semifinale dovrà vedersela con Stefanos Tsitsipas. Il greco si è imposto tre volte su quattro ma i confronti sulla terra rossa del Foro Italico sono in perfetta parità: nel 2019 la spuntò per 6-3 6-2 il 23enne ... Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Janniksupera un altro ostacolo e per la prima volta in carriera approda aidi finale degli “d'Italia”, quinto Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi 5.415.410 euro, in corso sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. “Alla fine c'è stata un pò di tensione ma sono contento di aver vinto”. Il 20enne di Sesto Pusteria, testa di serie numero 13, dopo Martinez e Fognini batte anche il serbo Filip Kraijnovic, confermando il precedente positivo dello scorso anno a Sofia: 6-2, 7-6 (6) dopo 1h41? il punteggio a favore del giovane altoatesino, che per un posto in semifinale dovrà vedersela con Stefanos. Il greco si è imposto tre volte su quattro ma i confronti sulla terra rossa del Foro Italico sono in perfetta parità: nel 2019 la spuntò per 6-3 6-2 il 23enne ...

