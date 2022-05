Riso ecosostenibile, accordo tra Piemonte e Lombardia (Di giovedì 12 maggio 2022) Sottoscritto il protocollo d’intesa per la coltivazione del Riso nell’ottica della ecosostenibilità e dell’alta qualità, per superare la crisi idrica e i cambiamenti climatici NOVARA ? È stato raggiunto l’accordo per la produzione di un Riso di altissima qualità e che venga coltivato attraverso metodi ecosostenibili. L’esigenza di attuare una chiara strategia per adattarsi ai cambiamenti climatici ha fatto raggiungere un’intesa tra un insieme di enti che fanno parte del distretto del Riso italiano, 200 mila ettari tra Piemonte e Lombardia: le due Regioni, i consorzi irrigui Est e Ovest Sesia, l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, Ente Risi, Consorzio di Bonifica di Baraggia vercellese e biellese, Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi. Per ridurre al minimo l’impatto ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 12 maggio 2022) Sottoscritto il protocollo d’intesa per la coltivazione delnell’ottica della ecosostenibilità e dell’alta qualità, per superare la crisi idrica e i cambiamenti climatici NOVARA ? È stato raggiunto l’per la produzione di undi altissima qualità e che venga coltivato attraverso metodi ecosostenibili. L’esigenza di attuare una chiara strategia per adattarsi ai cambiamenti climatici ha fatto raggiungere un’intesa tra un insieme di enti che fanno parte del distretto delitaliano, 200 mila ettari tra: le due Regioni, i consorzi irrigui Est e Ovest Sesia, l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, Ente Risi, Consorzio di Bonifica di Baraggia vercellese e biellese, Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi. Per ridurre al minimo l’impatto ...

