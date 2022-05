Pechino Express | su Sky e NOW incoronata la coppia vincitrice «I Pazzeschi»

(Di giovedì 12 maggio 2022) Emozionante e incerta fino all’ultimo metro, faticosa come tutti i 7000 chilometri di questo viaggio indimenticabile, la finale diche si è appena conclusa ha proclamato ladi questa edizione: a trionfare sono stati “I” Victoria Cabello e Paride Vitale, che all’arrivo al Roof dell’Emirates Grand Hotel di Dubai, immersi tra...

Advertising

fraversion : ma chi se ne frega di Achille Lauro fuori da #Eurovision quando abbiamo una Victoria Cabello trionfatrice di Pechin… - fanpage : 'Dopo aver mangiato un pene posso fare tutto' È accaduto durante la sua partecipazione a #pechinoexpress . Cosa ci… - l0laspace : la mia tl si è spoilerata la vittoria di pechino express x piacere devo arrivare a domani senza sapere niente ?????? - TWICEL4ND : io che vado a dormire felice sapendo che i pazzeschi hanno vinto pechino express ????????????? - LaCappellaia4 : Grazie per aver apoilerato i vincitori di Pechino express.Sto guardando Sky +1. #jeru -

" Mamma e Figlia " Natasha e Sasha e 'I Pazzeschi' Victoria e Paride restano in gara: chi vincerà questa edizione diDiretta finale2022: commento live puntata 12 maggio 2022 La finale di2022 vede le tre coppie finaliste entrare nel vivo con la serata a Dubai archiviata e una nuova prova all'...Chi ha vinto Pechino Express 2022 A trionfare è stata la coppia dei Pazzeschi formata da Victoria Cabello e Paride Vitale. Seconde classificate Mamma e figlia. Dopo quasi 7 mila chilometri sempre in ...Spettacoli e Cultura - Sasha e 'I Pazzeschi' Victoria e Paride restano in gara: chi vincerà questa edizione di Pechino ... ...