Nuovo album di Harry Styles | Rtl 102 5 vi porta a New York

MILANO – Rtl 102.5 annuncia una grande operazione che metterà le ali ai fan di Harry Styles: in occasione dell'uscita mondiale del Nuovo album della superstar globale, "Harry's House", RTL 102.5 vi porta a New York. Un evento straordinario per celebrare insieme la nostra voglia di tornare a volare e di vivere l'emozione della musica dal vivo. Dal 19 al 22 maggio la prima radiovisione italiana accompagnerà due fortunati ascoltatori e i loro accompagnatori a New York per vivere un'esperienza da sogno: assistere da protagonisti al concerto-evento di Harry Styles, "One Night Only In New York" previsto per il 20 maggio all'UBS Arena dove si esibirà, per la prima volta in assoluto, cantando i brani del ...

