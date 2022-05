Nibali all'ultimo Giro: 'A fine anno smetto' (Di giovedì 12 maggio 2022) Vincenzo Nibali, 37 anni, ha annunciato che si ritirerà a fine stagione di Angelo Costa Non c'è posto migliore della propria casa per annunciare una decisione importante: nella sua Messina, che come ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Vincenzo, 37 anni, ha annunciato che si ritirerà astagione di Angelo Costa Non c'è posto migliore della propria casa per annunciare una decisione importante: nella sua Messina, che come ...

Advertising

Eurosport_IT : Vincenzo Nibali verso l'addio al ciclismo... Un campione capace di imprese come questa, eccolo all'opera a Risoul n… - repubblica : Giro d'Italia, l'addio di Vincenzo Nibali. All'arrivo nella sua Sicilia annuncia: 'A fine stagione lascio' - nappinokka : RT @Eurosport_IT: Vincenzo Nibali verso l'addio al ciclismo... Un campione capace di imprese come questa, eccolo all'opera a Risoul nel Gir… - UgoBaroni : RT @sportivoink: Proprio oggi lì, all'arrivo nella sua Messina, l'annuncio di un ritiro a fine stagione. Per sempre... Nibali nostro ??????… - UgoBaroni : RT @RadioSportiva: Non è riuscito a nascondere le lacrime, Vincenzo Nibali, che all'arrivo della quinta tappa nella sua Messina ha annuncia… -