MotoGP, comunicato Suzuki: "Stiamo valutando di porre fine a tutte le attività agonistiche in cui siamo coinvolti"

A quasi due settimane di distanza dalle voci circolate durante i test del Motomondiale di Jerez de la Frontera, arriva la prima comunicazione ufficiale della Suzuki, in risposta a quanto era stato affermato da Dorna Sports tramite apposito comunicato. La situazione è ormai chiara, d'altronde erano numerose le fonti che confermavano la volontà del team giapponese di lasciare la MotoGP al termine della stagione. Quest'oggi Suzuki ha ufficialmente espresso che sta discutendo con Dorna per rescindere il contratto che permette loro di correre in top class. Scenari difficili all'orizzonte per il team nipponico: infatti, come si legge nel comunicato, dovendo far fronte alle notevoli spese è in corso la valutazione di addio alle attività agonistiche che lo vedono coinvolto.

