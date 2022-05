MotoGP | Bezzecchi | Le Mans? Bella | ma mi preoccupa' - News

(Di giovedì 12 maggio 2022) Sul circuito di Jerez Marcoha conquistato quello che ad oggi è il suo miglior risultato in MotoG P, il nono posto, al termine di una gara in crescendo e decisamente solida . Con queste ...

Advertising

gponedotcom : 'Temo il primo settore con il freddo. Sto migliorando gara per gara, la squadra sta facendo un grande lavoro e a Je… - MotorcycleSp : Marco Bezzecchi segna da due round consecutivi e vuole mantenere il punteggio questo fine settimana... #MotoGP… - motoryracing : #MotoGP #FrenchGP Marco Bezzecchi: 'Espero poder ser competitivo': - motoryracing : #MotoGP #FrenchGP Marco Bezzecchi: 'Espero poder ser competitivo' - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2022 #FrenchGP #LeMansGP #LeMans Il pilota del @VR46RacingTeam #VR46RacingTeam è reduce dall'ottima g… -

GPOne.com

Guarda ancheEcco il primo casco di MarcoinAsciutto, bagnato o condizioni miste Questa sarà la sua settima gara nella categoria regina e ha ammesso: " Non mi aspettavo di ...... ma, avendo già Luca Marini e Marco, diventerebbe un problema per loro. Di sicuro è ..., pressioni irregolari Dall'Igna: "Abbiamo agito nella legalità" MotoGP, Bezzecchi: Mi piace Le Mans, ma la temo. Sorpreso dalla mia velocità Dopo l’ottima prova spagnola il romagnolo guarda al weekend di Le Mans: “La pista è completa, mi piace ma sarà la mia prima volta con la MotoGP. Non resta che provarla ...Enea Bastianini a Le Mans per restare nelle zone di vertice della MotoGP. Due gli obiettivi: top-5 e conquistare il team Ducati factory.