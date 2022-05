Montaruli Fdi chiede nuovamente lo sgombero di Askatasuna

(Di giovedì 12 maggio 2022) Ancora una richiesta diper il centro socialeda parte della deputata torinese di Fratelli d’Italia, Augusta: “L’inchiesta della Procura circa l’associazione a delinquere che vedrebbe coinvolto il centro sociale– ma non solo – rafforza la nostra richiesta avanzata a suo tempo con i consiglieri di circoscrizione Alessi e Giovannini, dellodello stabile comunale occupato”. Così, in una nota.“Il ministro Lamorgese aveva già citatoin relazione ad infiltrazioni in numerose manifestazioni e disordini – aggiunge -. Ora dovrebbe intervenire in prima persona perre lodello stabile. è inammissibile che vi siano dei luoghi pubblici delle città occupati da chi svolgerebbe la propria ...

E la deputata di: 'Non ci sentiamo traditi. Abbiamo mostrato le debolezze della sinistra' Sullo stesso argomento: Servirà il presidenzialismo a ricompattare il centrodestra Salvini e......condannato anche in maniera non definitiva per un reato di violenza domestica può essere disposta la misura dell'espulsione' così commenta il deputato torinese di Fratelli d'Italia Augusta... Il voto sull'elezione diretta del Capo dello stato ricompatta la coalizione, ma le assenze pesano. "Mancanze fisiologiche. La polemica vogliono montarla i giornali, non Meloni", dice il leghista Iezzi