Marcelo Pecci, il procuratore antidroga paraguaiano ucciso in un agguato mentre era in luna di miele (Di giovedì 12 maggio 2022) Si trovava sull'Isola di Barù, in Colombia, in compagnia della moglie per la loro luna di miele. Marcelo Pecci è morto lì, su quella spiaggia, freddato da alcuni colpi di pistola sparati da da due killer che sono sbarcati sul posto grazie a un'acqua-scooter. L'uomo, paraguaiano di origini italiane, è sempre stato in prima linea nella lotte contro il narcotraffico. Proprio per questo motivo, tutte le piste investigative stanno rivolgendo la loro attenzione sugli esponenti del traffico di sostanze stupefacenti in Sud America. Marcelo Pecci, il procuratore freddato da due killer in spiaggia Nel corso della sua carriera da procuratore, Marcelo Pecci è stato protagonista di molte iniziative per contrastare

