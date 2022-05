Mara Venier continua l’affondo a Bortuzzo: “I buoni motivi per non intervistarlo …” (Di giovedì 12 maggio 2022) In questi giorni si è tanto parlato di Mara Venier e del fatto che la scorsa domenica la conduttrice avrebbe dovuto ospitare nel suo salotto, a Domenica In, Manuel Bortuzzo. A poche ore dall’inizio della puntata però, sembra sia accaduto qualcosa di incredibile. La conduttrice avrebbe rifiutato di intervistare Manuel perchè quest’ultimo il giorno prima era stato da Silvia Toffanin a Verissimo. Da quel momento è iniziata una vera e propria guerra a distanza tra la nota conduttrice e l’ex gieffino che a distanza di qualche giorno non sembra si sia attenuta, ma le frecciatine sono continuate ad arrivare, sia dall’una che dall’altra parte. Mara Venier e Manuel Bortuzzo, è guerra a distanza tra i dueCome abbiamo già avuto modo di anticipare, Mara ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 12 maggio 2022) In questi giorni si è tanto parlato die del fatto che la scorsa domenica la conduttrice avrebbe dovuto ospitare nel suo salotto, a Domenica In, Manuel. A poche ore dall’inizio della puntata però, sembra sia accaduto qualcosa di incredibile. La conduttrice avrebbe rifiutato di intervistare Manuel perchè quest’ultimo il giorno prima era stato da Silvia Toffanin a Verissimo. Da quel momento è iniziata una vera e propria guerra a distanza tra la nota conduttrice e l’ex gieffino che a distanza di qualche giorno non sembra si sia attenuta, ma le frecciatine sonote ad arrivare, sia dall’una che dall’altra parte.e Manuel, è guerra a distanza tra i dueCome abbiamo già avuto modo di anticipare,...

Advertising

trash_italiano : Qualcuno metta nello spazio degli spagnoli Mara Venier che dice: “lei dovrebbe portare rispetto per l’Eurovision. P… - annacrisante2 : RT @fraone937: Ho un desiderio: Le selassie in RAI ospiti da Mara Venier che asfaltano il circo di questi giorni e che fanno livelli di sh… - gina_secon : RT @Iperborea_: Adesso deve succedere una cosa, una sola: Mara Venier che invita Lulù a Domenica In e dice “Je sarebbe piaciuto a quel raga… - eternainsicura : RT @Iperborea_: Adesso deve succedere una cosa, una sola: Mara Venier che invita Lulù a Domenica In e dice “Je sarebbe piaciuto a quel raga… - PasqualeMarro : #maravenier nella bufera: “La fanno fuori da tutto…” -