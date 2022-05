L’Ucraina processerà per la prima volta un soldato russo per crimini di guerra (Di giovedì 12 maggio 2022) La procuratrice generale ucraina, Iryna Venediktova, ha annunciato l’avvio di un processo per crimini di guerra contro un soldato russo: è il primo processo di questo tipo da quando è cominciata l’invasione delL’Ucraina. Il soldato che verrà processato si chiama Leggi su ilpost (Di giovedì 12 maggio 2022) La procuratrice generale ucraina, Iryna Venediktova, ha annunciato l’avvio di un processo perdicontro un: è il primo processo di questo tipo da quando è cominciata l’invasione del. Ilche verrà processato si chiama

