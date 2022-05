LIVE Sinner-Krajinovic 6-2, 4-5 ATP Roma 2022 in DIRETTA: l’azzurro serve per restare nel set (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Se ne va il dritto di Sinner 30-15 Sulla riga il dritto lungolinea di Sinner 15-15 Esce la risposta di Krajinovic 0-15 Il rovescio lungolinea di Krajinovic che adesso ha la meglio anche negli scambi lunghi 4-5 Lungo anche il dritto di Sinner 40-0 Lungo il rovescio di Sinner 30-0 Sul nastro il dritto di Sinner 15-0 Lungo il rovescio di Sinner 4-4 In rete il tentativo di smorzata di Krajinovic 40-30 Ace Sinner 30-30 Esce il rovescio incrociato di Sinner 30-15 Lungo il dritto di Krajinovic 15-15 Il dritto incrociato di Krajinovic 15-0 Ace Sinner 3-4 serve ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Se ne va il dritto di30-15 Sulla riga il dritto lungolinea di15-15 Esce la risposta di0-15 Il rovescio lungolinea diche adesso ha la meglio anche negli scambi lunghi 4-5 Lungo anche il dritto di40-0 Lungo il rovescio di30-0 Sul nastro il dritto di15-0 Lungo il rovescio di4-4 In rete il tentativo di smorzata di40-30 Ace30-30 Esce il rovescio incrociato di30-15 Lungo il dritto di15-15 Il dritto incrociato di15-0 Ace3-4...

