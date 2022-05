(Di giovedì 12 maggio 2022) Hilary Duff, raggiante e, ha posato completamentesulla copertina di Women’s Health Body Issue. I fan però hanno notato un nuovo e carinissimo. E’ ancora forte la convinzione che una gravidanza per le donne rappresenti una condizione irreversibile. Una volta diventate mamme, infatti, non si può essere più quelle di prima. L'articolo NewNotizie.it.

NewNotizie

Disney, infatti, ha posato per la rivista statunitense 'Women's Health Body Issue' completamente nuda. Raggiante e totalmente self confident , come riportato dal 'The Sun', nell'intervista ......e la popolare cantante stanno ancora insieme'ipotesi die Donna Ovviamente il magazinee Donna , dopo aver rivelato in anteprima questo retroscena su Anna Tatangelo e il suo presunto... L’ex diva Disney nuda e self confident a 34 anni: ai fan cade l’occhio su un dettaglio