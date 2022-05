INTERVISTA – De Minaur | “A Wimbledon posso svoltare | un peccato si giochi poco su erba”

(Di giovedì 12 maggio 2022) Alex Decerca una svolta e quest’anno potrebbe trovarla proprio dalla terra. Niente di trascendentale, ma buone prestazioni, culminate con la semifinale di Barcellona ed i match point falliti contro l’uomo del momento Carlos Alcaraz, fanno ben sperare l’australiano. Attuale numero 22 ATP Alex dal 2018, anno del suo exploit, è sempre stato in queste posizioni con continuità ma non ha trovato il salto definitivo verso la top 15. “Sto giocando bene sulla terra, finalmente mi sto attestando al livello che ho sempre desiderato – le parole di Deto da Sportface durante gli Internazionali BNL d’Italia 2022 -. Negli anni scorsi non ci ho mai creduto fino in fondo di poter fare bene sul rosso e anche l’atteggiamento non era dei migliori. Ho sempre pensato di poter essere competitivo su tutte le superfici e finalmente ...

Advertising

Ladal17 : Alex #DeMinaur ha iniziato a giocare bene sulla terra e può essere mina vagante sull'erba. Sarà questo l'anno della… -

SPORTFACE.IT

...fisici delle ultime settimane e ha sfoderato una prova solida contro l'australiano Alex De, ... Nell'in campo, concessa alla fine del confronto, Jannik si è detto soddisfatto ma non a ...Jannik confesserà i suoi 'segreti' più reconditi in una lunga, valore aggiunto dell'...in libreria non possa trasformarsi in energia positiva da canalizzare nel match contro deAlex De Minaur cerca una svolta e quest’anno potrebbe trovarla proprio dalla terra. Niente di trascendentale, ma buone prestazioni, culminate con la semifinale di Barcellona ed i match point falliti ...De Minaur non demorde e riesce a rimettersi in corsa ... spagnolo e in generale gli amanti del tennis potranno ascoltare le sue dichiarazioni nell’intervista esclusiva di Fabio Fazio a “Che tempo che ...