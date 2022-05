Il Volo, Gianluca Ginoble ‘sostituito’: la scelta spiazza i fan, ecco cosa è successo (Di giovedì 12 maggio 2022) È arrivata una notizia sconcertante e triste per molti fan del noto trio italiano Il Volo. Gianluca Ginoble verrà sostituito. ecco che cosa sta succedendo e come stanno le cose. Il famoso gruppo italiano è molto atteso al Pala Alpitour di Torino per la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022. Una competizione a cui hanno partecipato nel 2015 con il brano Grande Amore. Durante la serata, infatti, è prevista una loro esibizione. Ma la notizia sconcertante è che Gianluca non ci sarà. fonte foto: AnsaÈ considerato uno dei maggiori gruppi italiani, nonché uno dei più famosi al mondo. I ragazzi de Il Volo in questi anni si sono distinti per la loro straordinaria vocalità, riuscendo a conquistare milioni di persone in tutte e cinque i ... Leggi su chenews (Di giovedì 12 maggio 2022) È arrivata una notizia sconcertante e triste per molti fan del noto trio italiano Ilverrà sostituito.chesta succedendo e come stanno le cose. Il famoso gruppo italiano è molto atteso al Pala Alpitour di Torino per la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022. Una competizione a cui hanno partecipato nel 2015 con il brano Grande Amore. Durante la serata, infatti, è prevista una loro esibizione. Ma la notizia sconcertante è chenon ci sarà. fonte foto: AnsaÈ considerato uno dei maggiori gruppi italiani, nonché uno dei più famosi al mondo. I ragazzi de Ilin questi anni si sono distinti per la loro straordinaria vocalità, riuscendo a conquistare milioni di persone in tutte e cinque i ...

trash_italiano : ?? L’esibizione de Il Volo andrà in scena: verrà adottata una soluzione tecnologica che permetterà al componente del… - IlContiAndrea : Due dei tre tenori de Il Volo provano - a circuito chiuso - la versione rock di #GrandeAmore. Sono Piero e Ignazio.… - RaiNews : Il cantante non ha sintomi e si troverà una soluzione digitale per permettere lo stesso la performance - trisdiprimi : RT @ninofrassicaoff: Stasera non c'è DON MATTEO ma L'EUROVISION SONG CONTEST Gianluca de 'Il Volo' è positivo e Rai 1 mi ha chiesto di sost… - BetterCallCris : RT @ninofrassicaoff: Stasera non c'è DON MATTEO ma L'EUROVISION SONG CONTEST Gianluca de 'Il Volo' è positivo e Rai 1 mi ha chiesto di sost… -