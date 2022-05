Guerra in Ucraina, l'Unicef: 'Quasi 100 bimbi sono stati uccisi ma temiamo siano di più' (Di giovedì 12 maggio 2022) Guerra in Ucraina, la strage continua. 'Ogni giorno che passa, sempre più bambini ucraini sono esposti agli orrori di questa Guerra. Solo nell'ultimo mese l'Onu ha verificato che Quasi 100 bimbi sono ... Leggi su globalist (Di giovedì 12 maggio 2022)in, la strage continua. 'Ogni giorno che passa, sempre più bambini ucrainiesposti agli orrori di questa. Solo nell'ultimo mese l'Onu ha verificato che100...

Advertising

GiovaQuez : Zelensky: 'Sono sicuro che se l'Ucraina avesse fatto parte della Nato, non ci sarebbe stata la guerra. La Russia ha… - MediasetTgcom24 : Lavrov: venderemo il gas ad altri e l'Occidente pagherà di più #AZOVSTAL - _Nico_Piro_ : #12maggio avviso ai 'maledetti pacifisti'. Dopo quasi 80 giorni di #guerra in cui gli opinionisti con l'elmetto ci… - Grand_Battery : RT @beretta_g: Una fiera di #armi in Italia nel mezzo della guerra tra #Russia e #Ucraina? Impossibile! Invece è successo. EOS, la fiera pr… - Nadia97024918 : RT @MetalHe69092042: L'Ucraina è stata ed è un laboratorio illegale a cielo aperto. I Russi lo sanno, hanno le prove. I globalisti sanno ch… -