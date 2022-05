Grigliata, pizza e poi bicarbonato: gli esplode stomaco (Di giovedì 12 maggio 2022) Una mega abbuffata e poi il bicarbonato per digerire che fa esplodere lo stomaco e trasforma la giornata in tragedia per un 43enne di Modena. E’ accaduto per una mega abbuffata di Pasquetta a base di Grigliata, birra e terminata con la pizza. La sera, per digerire, ha avuto la pessima idea di bere acqua frizzante e due cucchiai di bicarbonato. Un mix esplosivo che gli ha lacerato lo stomaco. Portato d’urgenza all’ospedale di Baggiovara, è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico che gli ha salvato la vita.Prima la Grigliata con gli amici, bevendo birra, poi una pizza in famiglia e, infine, acqua frizzante e bicarbonato e così un 43enne di Modena ha rischiato di morire. La sua disavventura è stata raccontata da ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 12 maggio 2022) Una mega abbuffata e poi ilper digerire che fare loe trasforma la giornata in tragedia per un 43enne di Modena. E’ accaduto per una mega abbuffata di Pasquetta a base di, birra e terminata con la. La sera, per digerire, ha avuto la pessima idea di bere acqua frizzante e due cucchiai di. Un mix esplosivo che gli ha lacerato lo. Portato d’urgenza all’ospedale di Baggiovara, è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico che gli ha salvato la vita.Prima lacon gli amici, bevendo birra, poi unain famiglia e, infine, acqua frizzante ee così un 43enne di Modena ha rischiato di morire. La sua disavventura è stata raccontata da ...

