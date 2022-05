Giorgia Soleri: “Non ho ancora perdonato mio padre” (Di giovedì 12 maggio 2022) Giorgia Soleri si racconta nel modo più semplice, a Oggi è un altro giorno confida cosa è racchiuso nel suo libro “La signorina nessuno”, oltre le poesie. C’è anche il perdono che non è ancora riuscita a trovare in se stessa per suo padre. Lui non lo sa, forse non ha ancora capito perché Giorgia ha sofferto, perché attribuiva a lui la colpa del divorzio dei suoi genitori. Giorgia Soleri non finge che dopo anni di psicoterapia ha risolto tutto, è un percorso lungo che anche la sua malattia ha reso molto più complicato. Racconta della rabbia che ha provato quando i genitori si sono separati, quando hanno divorziato. Giorgia Soleri a Oggi è un altro giorno “Ho provato rabbia nei confronti di quello che mi sembrava ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 12 maggio 2022)si racconta nel modo più semplice, a Oggi è un altro giorno confida cosa è racchiuso nel suo libro “La signorina nessuno”, oltre le poesie. C’è anche il perdono che non èriuscita a trovare in se stessa per suo. Lui non lo sa, forse non hacapito perchéha sofferto, perché attribuiva a lui la colpa del divorzio dei suoi genitori.non finge che dopo anni di psicoterapia ha risolto tutto, è un percorso lungo che anche la sua malattia ha reso molto più complicato. Racconta della rabbia che ha provato quando i genitori si sono separati, quando hanno divorziato.a Oggi è un altro giorno “Ho provato rabbia nei confronti di quello che mi sembrava ...

