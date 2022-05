Fratelli Bianchi, non solo Willy: uccidevano con crudeltà anche gli animali (Di giovedì 12 maggio 2022) Non fermarsi di fronte a niente. Non avere paura di niente. Superare ogni limite. Si tratta davvero di questo? Oppure è più corretto dire non avere paura perché di fronte si ha il più debole? Fingere di essere il più forte con chi non può difendersi è l’unica arma che i vigliacchi sono soliti ad usare. Questa è un po’ la storia che racconta anche dei Fratelli Bianchi, denunciati da animalisti Italiani per aver, più volte, massacrato diversi animali. Motivo? Divertirsi e condividere i video con gli amici. Leggi anche: Willy Monteiro, il pm ha deciso: “Ergastolo per i Fratelli Bianchi” I video in cui vengono uccisi gli animali Le indagini disposte dalla Procura di Velletri ai Fratelli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 12 maggio 2022) Non fermarsi di fronte a niente. Non avere paura di niente. Superare ogni limite. Si tratta davvero di questo? Oppure è più corretto dire non avere paura perché di fronte si ha il più debole? Fingere di essere il più forte con chi non può difendersi è l’unica arma che i vigliacchi sono soliti ad usare. Questa è un po’ la storia che raccontadei, denunciati dasti Italiani per aver, più volte, massacrato diversi. Motivo? Divertirsi e condividere i video con gli amici. LeggiMonteiro, il pm ha deciso: “Ergastolo per i” I video in cui vengono uccisi gliLe indagini disposte dalla Procura di Velletri ai...

