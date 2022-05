Fly Me to the Moon, un racconto dedicato a Frank Sinatra (Di giovedì 12 maggio 2022) Benvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. In occasione dell’anniversario della morte di Frank Sinatra abbiamo dedicato a The voice la nostra puntata. Per farlo ci siamo ispirati ad una sua famosa canzone intitolata “Fly Me to the Moon” e ad alcune storie ad essa collegata. Tito Stagno aveva appena detto “ha toccato” che in casa era scoppiata l’allegria ma per qualcuno era iniziata molto prima. Giacomo non resistito al ritmo di “Fly Me to the Moon” che proveniva dal modulo spaziale degli americani ed aveva iniziato un viaggio tutto suo. Poi quel grido lo aveva chiamato improvvisamente alla realtà facendogli notare come la festa fosse in casa e non più sulla sua mente. Corse ad abbracciare immediatamente il padre che aveva dato per scontato quell‘allunaggio in cui nessuno intorno a lui aveva ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Benvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. In occasione dell’anniversario della morte diabbiamoa The voice la nostra puntata. Per farlo ci siamo ispirati ad una sua famosa canzone intitolata “Fly Me to the” e ad alcune storie ad essa collegata. Tito Stagno aveva appena detto “ha toccato” che in casa era scoppiata l’allegria ma per qualcuno era iniziata molto prima. Giacomo non resistito al ritmo di “Fly Me to the” che proveniva dal modulo spaziale degli americani ed aveva iniziato un viaggio tutto suo. Poi quel grido lo aveva chiamato improvvisamente alla realtà facendogli notare come la festa fosse in casa e non più sulla sua mente. Corse ad abbracciare immediatamente il padre che aveva dato per scontato quell‘allunaggio in cui nessuno intorno a lui aveva ...

Advertising

charlesbrew : Berenson also: - Ele19801 : Buon giorno Fly me to the moon - efdiegi_ : Per me domani al posto de The Fly potevano mettere pure la Fanelli che ballava su Bring Me To Life per dire #unapezzadilundini - wordsandmore1 : #11maggio 77° #Russia #invasion of #Ucraina, oltre #JuventusInter #CoppaItaliaFrecciarossa #chilhavisto #Lautaro… - The_Real_Fly : $SONO +21% -