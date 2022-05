Finlandia | oggi il Parlamento al voto per adesione alla Nato Niinisto ' L' adesione non è contro nessuno'

(Di giovedì 12 maggio 2022) E' una giornata importante per lae in prospettiva per i futuri equilibri geopolitici europei e mondiali. Ilfinlandese voterà infattise entrare o meno nella. Una ...

Advertising

GiovaQuez : Zelensky: 'Sono sicuro che se l'Ucraina avesse fatto parte della Nato, non ci sarebbe stata la guerra. La Russia ha… - limesonline : ???? Il mondo oggi #11maggio Draghi da Biden, la pseudo-Nato britannica e la 'Cina unica' per gli Usa analisi di… - steangelini80 : RT @emmevilla: ????La Finlandia è pronta a chiedere di fare il proprio ingresso nella NATO. Sei mesi fa, solo il 20% dei finlandesi sarebbe… - BeltramoPaolo : RT @emmevilla: ????La Finlandia è pronta a chiedere di fare il proprio ingresso nella NATO. Sei mesi fa, solo il 20% dei finlandesi sarebbe… - News24_it : Ucraina Russia, le news di oggi sulla guerra | Finlandia: «Nella Nato, senza indugi». Kiev, bombe a grappolo... - C… -

Non a casole parole del presidente finlandese Sauli Niinisto: "Se laaderirà alla Nato, non sarà "contro nessuno". ha dichiarato in occasione di un accordo di assistenza reciproca con ...'Nei prossimi giorni, ladeciderà di fare domanda per l'adesione alla Nato' si legge sul ... probabilmente metterà per iscritto la sua posizione, dopo che il presidente e la premier ...Una manifestazione senza precedenti con più di 30 nazioni coinvolte e rappresentate in quello che è diventato a tutti gli effetti ...E' una giornata importante per la Finlandia e in prospettiva per i futuri equilibri geopolitici europei e mondiali. Il parlamento finlandese voterà infatti oggi se entrare o meno nella Nato. Una ...