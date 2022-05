Finale di Pechino Express 2022: anticipazioni e pronostici sui vincitori (Di giovedì 12 maggio 2022) È arrivato il momento che tutti aspettavamo. Stasera ci sarà la Finale di Pechino Express, condotta da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. L’ultima tappa tra i grattacieli di Dubai determinerà chi tra le coppie rimaste in gara vincerà quest’edizione di Pechino Express, la prima su Sky e Now. L’appuntamento è alle 21.15 su Sky e in streaming su Now. Abbonati a Sky e non perderti la possibilità di vedere la Finale di Pechino Express 2022! Pechino Express 2022: le anticipazioni sulla Finale in onda il 12 Maggio Siamo arrivati alla Finale di Pechino Express 2022. In questi ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 12 maggio 2022) È arrivato il momento che tutti aspettavamo. Stasera ci sarà ladi, condotta da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. L’ultima tappa tra i grattacieli di Dubai determinerà chi tra le coppie rimaste in gara vincerà quest’edizione di, la prima su Sky e Now. L’appuntamento è alle 21.15 su Sky e in streaming su Now. Abbonati a Sky e non perderti la possibilità di vedere ladi: lesullain onda il 12 Maggio Siamo arrivati alladi. In questi ...

Advertising

kaylahogws : stasera l’italia all’euro ma anche la finale di pechino grrrr - Damadelsole : @drewws_ Ma non c'è gara! Di Pechino è la finale, dell'Eurovision no!!! - Damadelsole : @sensitivejaureg Ma non c'è gara! Di Pechino è la finale, dell'Eurovision no!!! - fottutamale : Stasera mi dovrò dividere tra Eurovision e finale di Pechino - GossipStyle_it : Pechino Express 2022, è tempo di finale #pechinoexpress -