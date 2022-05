EUROVISION 2022, BIG FIVE: L’INTERVISTA A ALVAN & AHEZ, I CANTANTI DELLA FRANCIA (Di giovedì 12 maggio 2022) In attesa DELLA seconda semifinale dell’EUROVISION Song Contest, in onda questa sera su Rai1, nuova intervista dell’inviato Lorenzo Cappiello che ha incontrato una delle Big FIVE, ovvero i 5 Paesi che accedono di diritto alla finale. La FRANCIA si racconta e sabato salirà sul palco con Spagna, Regno Unito, Germania e Italia con Mahmmod e Blanco e la loro hit “Brividi”. EUROVISION 2022 – LE INTERVISTE AI CANTANTI ALVAN & AHEZ rappresentano la FRANCIA all’EUROVISION Song Contest 2022 nella finale del 14 maggio al Pala Olimpico di Torino. “Fulenn” è una parola bretone che significa “fanciulla” ma anche “scintilla“. Il brano è cantato in bretone, lingua che torna dopo ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 12 maggio 2022) In attesaseconda semifinale dell’Song Contest, in onda questa sera su Rai1, nuova intervista dell’inviato Lorenzo Cappiello che ha incontrato una delle Big, ovvero i 5 Paesi che accedono di diritto alla finale. Lasi racconta e sabato salirà sul palco con Spagna, Regno Unito, Germania e Italia con Mahmmod e Blanco e la loro hit “Brividi”.– LE INTERVISTE AIrappresentano laall’Song Contestnella finale del 14 maggio al Pala Olimpico di Torino. “Fulenn” è una parola bretone che significa “fanciulla” ma anche “scintilla“. Il brano è cantato in bretone, lingua che torna dopo ...

Advertising

RaiPlay : Il palco di #Eurovision torna sempre a te: @DiodatoMusic, non potevamo sopportare questo silenzio innaturale fra no… - EurovisionRai : ?? @Dardust, @BennyBenassi, @SandTGofficial e #SylviaCatasta: ci avete portato in un altro universo musicale! ?? L’e… - EurovisionRai : Shine on you crazy #Eurovision! ? L’apertura della prima semifinale di #Eurovision2022 è su RaiPlay ?… - MIRTILLAway : RT @escitalia: Abbiamo scambiato due chiacchiere con Mahmood e Blanco in vista della finale dell'Eurovision 2022 di sabato. Il duo è pront… - yattamedia : Abbiamo scambiato due chiacchiere con Mahmood e Blanco in vista della finale dell'Eurovision 2022 di sabato. Il du… -