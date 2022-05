Doppio incidente sulla Pontina: traffico in tilt (Di giovedì 12 maggio 2022) Non uno. Ma ben due incidenti sulla Pontina, una delle arterie principali del Lazio, una strada, la SS148, da molti considerata un ‘incubo’. Perché chi la percorre ogni giorno sa bene che tra cantieri in corso, restringimenti di carreggiata e incidenti, restare incolonnati nel traffico è quasi ‘normale’, in una strana abitudine. incidente sulla Pontina a Latina Il primo incidente è avvenuto circa 40 minuti fa sulla Pontina, tra Latina e Borgo Piave, in direzione sud, al km 68. Il traffico, nonostante sia passato del tempo, è in tilt in entrambe le direzioni, oltre 4 km di coda per chi viaggia verso Roma. E il consiglio è quello di percorrere strade alternative per evitare di rimanere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 12 maggio 2022) Non uno. Ma ben due incidenti, una delle arterie principali del Lazio, una strada, la SS148, da molti considerata un ‘incubo’. Perché chi la percorre ogni giorno sa bene che tra cantieri in corso, restringimenti di carreggiata e incidenti, restare incolonnati nelè quasi ‘normale’, in una strana abitudine.a Latina Il primoè avvenuto circa 40 minuti fa, tra Latina e Borgo Piave, in direzione sud, al km 68. Il, nonostante sia passato del tempo, è inin entrambe le direzioni, oltre 4 km di coda per chi viaggia verso Roma. E il consiglio è quello di percorrere strade alternative per evitare di rimanere ...

