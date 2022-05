DIRETTA Giro d’Italia 2022, Palmi-Scalea LIVE: seconda vittoria consecutiva per Demare (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 17.59 UN CENTIMETRO! Una volata ad eliminazione, poiché gli altri velocisti hanno perso margine uno dopo l’altro; Demare è arrivato e ha compiuto il sorpasso proprio sulla linea di arrivo! 17.56 ARRIVA LA CONFERMA! ARNAUD Demare VINCE LA SESTA TAPPA DEL Giro d’Italia, DOPPIETTA PER LUI! 17.56 Alla fine è stata volata a tre fra Mark Cavendish, portato su da Morkov, Arnaud Demare e Caleb Ewan; Cannonball ha perso slancio negli ultimi 50 metri, dovrebbe essere fotofinish tra Demare ed Ewan… 17.55 AL FOTOFINISH! Ma dalle immagini il vincitore dovrebbe essere Arnaud Demare! 17.54 Parte Jacopo Guarnieri ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL17.59 UN CENTIMETRO! Una volata ad eliminazione, poiché gli altri velocisti hanno perso margine uno dopo l’altro;è arrivato e ha compiuto il sorpasso proprio sulla linea di arrivo! 17.56 ARRIVA LA CONFERMA! ARNAUDVINCE LA SESTA TAPPA DEL, DOPPIETTA PER LUI! 17.56 Alla fine è stata volata a tre fra Mark Cavendish, portato su da Morkov, Arnaude Caleb Ewan; Cannonball ha perso slancio negli ultimi 50 metri, dovrebbe essere fotofinish traed Ewan… 17.55 AL FOTOFINISH! Ma dalle immagini il vincitore dovrebbe essere Arnaud! 17.54 Parte Jacopo Guarnieri ...

