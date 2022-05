DIRETTA Giro d’Italia 2022, Palmi-Scalea LIVE: nessun tentativo di allungo, si procede compatti (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 13.19 Prima il gesto “al bacio” del leader della classifica, poi il finto allungo di Pascal Eenkhoorn e Bauke Mollema; inizio di tappa leggero e divertente: Wannabe @mattia bais #Giro pic.twitter.com/E6254EN2qA — Giro d'Italia (@Giroditalia) May 12, 2022 13.16 Gruppo allungato, ma il ritmo continua ad essere blando; gli uomini della Lotto Soudal sono in testa, accompagnati (tra i tanti) dalla maglia rosa Juan Pedro Lopez. 13.13 Ecco altre immagini della partenza da Palmi della sesta tappa del Giro d’Italia 2022: Palmi #Giro ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL13.19 Prima il gesto “al bacio” del leader della classifica, poi il fintodi Pascal Eenkhoorn e Bauke Mollema; inizio di tappa leggero e divertente: Wannabe @mattia bais #pic.twitter.com/E6254EN2qA —d'Italia (@ditalia) May 12,13.16 Gruppo allungato, ma il ritmo continua ad essere blando; gli uomini della Lotto Soudal sono in testa, accompagnati (tra i tanti) dalla maglia rosa Juan Pedro Lopez. 13.13 Ecco altre immagini della partenza dadella sesta tappa del...

Advertising

giroditalia : ???This is what we call a FULL GAS start! Follow live ?? - Giovann04712430 : RT @severino_nappi: ??? Sabato 14 maggio partirà da #Roma il viaggio d'ascolto in giro per l'Italia di @matteosalvinimi. ?? Segui la diretta… - sportface2016 : #Giro105 - Segui la DIRETTA scritta della sesta tappa, la Palmi-Scalea di 192 km - severino_nappi : ??? Sabato 14 maggio partirà da #Roma il viaggio d'ascolto in giro per l'Italia di @matteosalvinimi. ?? Segui la dire… - Ricvanmagren : RT @Eurosport_IT: TUTTI AL GIRO 360! ?? ?? Inizia l'appuntamento con 'Giro 360' per commentare la 5ª tappa del Giro d'Italia con @gregcapita… -