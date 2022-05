Classifica ATP, Jannik Sinner guadagnerebbe un’altra posizione battendo Tsitsipas: le proiezioni del ranking a Roma (Di giovedì 12 maggio 2022) Missione compiuta. Jannik Sinner con determinazione e ostinazione è riuscito a prevalere negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2022, opposto al serbo Filip Krajinovic. L’altoatesino si è imposto con il punteggio di 6-2 7-6 (6) e per la prima volta ha avuto accesso ai quarti di finale del torneo del Foro Italico. Un successo che gli consentirà di sfidare il greco Stefanos Tsitsipas. Il risultato ottenuto proietta in Classifica Jannik al 12° posto virtuale con 3195 punti e la sfida contro Tsitsipas in caso di vittoria potrebbe consentirgli di fare un altro step in avanti. Sarà difficile, visto che negli ultimi due incontri dei quattro disputati ha sempre vinto l’ellenico. A Roma, tra l’altro, si tratta del terzo incrocio e per Tsitsipas il ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) Missione compiuta.con determinazione e ostinazione è riuscito a prevalere negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2022, opposto al serbo Filip Krajinovic. L’altoatesino si è imposto con il punteggio di 6-2 7-6 (6) e per la prima volta ha avuto accesso ai quarti di finale del torneo del Foro Italico. Un successo che gli consentirà di sfidare il greco Stefanos. Il risultato ottenuto proietta inal 12° posto virtuale con 3195 punti e la sfida controin caso di vittoria potrebbe consentirgli di fare un altro step in avanti. Sarà difficile, visto che negli ultimi due incontri dei quattro disputati ha sempre vinto l’ellenico. A, tra l’altro, si tratta del terzo incrocio e peril ...

