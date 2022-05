(Di giovedì 12 maggio 2022), operaio 50enne morto folgorato sul lavoro nel pomeriggio di mercoledì 11 maggio in un’acciaieria di Vicenza. Lascia, così, la moglie e i due figli, di 18 e 13 anni. La sua scomparsa ha scosso profondamente il paese, generando un grande vuoto nelle tante persone che gli volevano bene e ne hanno apprezzato le qualità umane. Il sindaco, Mariano Foresti, commenta: “era unaportante della parrocchia e, più in generale, della. Era molto presente nella vita parrocchiale di cui conosceva tutti i meccanismi organizzativi: era disponibile e volenteroso, sempre pronto ad adoperarsi per essere d’aiuto a chi aveva vicino. L’ultimo ricordo che ho di lui risale a domenica sera e testimonia la sua ...

Advertising

BergamoNews.it

... il territorio della Valle del Saccoi suoi cittadini morti a causa di chi non ha avuto ... Arce, Artena,dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Colleferro, Falvaterra, Ferentino, Frosinone, ...Così è stato per Gianluigi Ciriolo, 41enne di, deceduto ieri intorno alle 19 dopo aver accusato un malore. Era in casa, sotto la doccia, dopo una partita di tennis. I soccorsi sono stati ... Castro piange Giancarlo Carizzoni: “La comunità perde una colonna” La candidata sindaca della destra e dei pentastellati nell'ultimo consiglio comunale ha dimostrato limiti politici e dialettici ed è scoppiata in un (ridicolo ...