Calciomercato, dall'Inghilterra: Juventus in pole per Paul Pogba (Di giovedì 12 maggio 2022) La Juventus guarda al futuro. Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l'Inter e dunque la stagione senza titoli (prima volta dopo 11 anni), il club bianconero inizia a programmare la prossima stagione. Il sogno di centrocampo porta il nome di Paul Pogba. Stando a quanto riportato dal Daily Mirror, il 29enne francese non rinnoverà il contratto in scadenza a fine stagione con il Manchester United. A contendersi Pogba ci sarebbero Real Madrid, Psg e la Juventus appunto. Proprio l'ultima proposta presentata dal club bianconero farebbe propendere verso un ritorno a Torino. Si tratta di un ingaggio da oltre 9 milioni di euro, più una serie di bonus, compreso quello alla firma. SportFace.

