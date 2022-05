Calcio a 5, Serie A: l’ultima giornata di regular season slitta al 21 maggio (Di giovedì 12 maggio 2022) La Divisione Calcio a 5 ha reso noto che causa riscontrate positività appartenenti al gruppo-squadra della Feldi Eboli e dato il necessario rinvio della gara con la L84, tutta l’ultima giornata di Serie A New Energy è posticipata a sabato 21 maggio alle ore 18. Una notizia questa che modifica “a cascata” anche il successivo impegno previsto in agenda, come riportato dalla stessa Divisione: “I playoff della Serie A New Energy subiscono uno slittamento riguardo alla gara di andata dei quarti di finale: si gioca martedì 24 maggio alle ore 20. Resta invece invariata la sfida di ritorno dei quarti di finale, programmata per sabato 28 maggio”. Tutto quindi ancora in ballo: fra zona playoff e zona retrocessione/playout. Questo il programma ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) La Divisionea 5 ha reso noto che causa riscontrate positività appartenenti al gruppo-squadra della Feldi Eboli e dato il necessario rinvio della gara con la L84, tuttadiA New Energy è posticipata a sabato 21alle ore 18. Una notizia questa che modifica “a cascata” anche il successivo impegno previsto in agenda, come riportato dalla stessa Divisione: “I playoff dellaA New Energy subiscono unomento riguardo alla gara di andata dei quarti di finale: si gioca martedì 24alle ore 20. Resta invece invariata la sfida di ritorno dei quarti di finale, programmata per sabato 28”. Tutto quindi ancora in ballo: fra zona playoff e zona retrocessione/playout. Questo il programma ...

