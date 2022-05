Bitcoin in caduta libera | cosa c’è dietro al crollo delle criptovalute

Leggi su panorama

(Di giovedì 12 maggio 2022) Siamo agli albori di una rivoluzione copernicana del sistema finanziario tradizionale e ildi queste settimanee delin particolare fa parte di una corsa alle vendite spregiudicate che sta investendo tutti i mercati. Perché il valore delè sceso così tanto Ne è convinto il Professor Fabrizio Zampieri, analista finanziario ed esperto inche, per Panorama.it ha tracciato un’analisi di quanto sta accadendo in questi giorni sul mercatocon ilsceso sotto la soglia dei 27.000 dollari mentre a novembre – solo 5 mesi fa – aveva superato quota 69.000 dollari di valutazione. “Se osserviamo bene – analizza Zampieri - in questo periodo non è che sia sceso solo ...