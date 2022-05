Ascolti tv ieri sera | mercoledì 11 maggio | chi ha vinto? Dati auditel e share

Advertising

AnnaMancini81 : Ascolti Tv martedì 10 maggio 2022, Eurovision 27%, Un’altra verità 8.7% - grumpy792 : RT @catlatorre: C'era chi paventava 'propaganda lgbt' e diceva che sarebbe stato 'l'ennesimo spot alla cultura omoerotica': intanto ieri #E… - ezechiela66 : RT @catlatorre: C'era chi paventava 'propaganda lgbt' e diceva che sarebbe stato 'l'ennesimo spot alla cultura omoerotica': intanto ieri #E… - paolo77jpm : RT @catlatorre: C'era chi paventava 'propaganda lgbt' e diceva che sarebbe stato 'l'ennesimo spot alla cultura omoerotica': intanto ieri #E… - 501_tot : RT @catlatorre: C'era chi paventava 'propaganda lgbt' e diceva che sarebbe stato 'l'ennesimo spot alla cultura omoerotica': intanto ieri #E… -

Boom di, intanto, per la prima semifinale andata in ondasera. Nessuno se lo aspettava, e invece sono stati cinque milioni e mezzo gli spettatori incollati al piccolo schermo a cantare e ...A proposito di, ricordiamo che, come abbiamo scritto stamani in un precedente articolo, il rotocalco ha raggiunto quasi il 20% di share, staccando di ben cinque punti circa il diretto ...Ascolti tv ieri sera, mercoledì 11 maggio 2022: Il film The Help su Rai 1, Juventus Fiorentina su Canale 3, Chi l'ha visto, Le IeneEnrico Papi, non sono migliorati gli ascolti con l'ultima puntata di Big Show Si è chiusa ieri sera l'edizione 2022 del programma condotto da Enrico .... Dopo i flop dei primi quattro appuntamenti, è ...