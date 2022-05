Ascoli-Benevento, parte la caccia alla promozione: in quota regna l’equilibrio (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un finale di stagione negativo, fatto di tre sconfitte consecutive, ha infranto i sogni di promozione diretta del Benevento, relegando i giallorossi addirittura al settimo posto finale. Un piazzamento che costringe i giallorossi a un turno aggiuntivo nei playoff verso la Serie A e soprattutto allo svantaggio del fattore campo nella sfida secca contro l’Ascoli. Venerdì sera al “Del Duca”, secondo i betting analyst di Stanleybet.it, sarà l’equilibrio a regnare, con il colpo esterno dei campani offerto a 2,60, stessa quota riservata a un successo dei bianconeri, mentre sale a 3,25 l’ipotesi pareggio al 90’ che porterebbe le due squadre a disputare i tempi supplementari. Mister Caserta punterà sulla forza del proprio reparto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un finale di stagione negativo, fatto di tre sconfitte consecutive, ha infranto i sogni didiretta del, relegando i giallorossi addirittura al settimo posto finale. Un piazzamento che costringe i giallorossi a un turno aggiuntivo nei playoff verso la Serie A e soprattutto allo svantaggio del fattore campo nella sfida secca contro l’. Venerdì sera al “Del Duca”, secondo i betting analyst di Stanleybet.it, saràre, con il colpo esterno dei campani offerto a 2,60, stessariservata a un successo dei bianconeri, mentre sale a 3,25 l’ipotesi pareggio al 90’ che porterebbe le due squadre a disputare i tempi supplementari. Mister Caserta punterà sulla forza del proprio reparto ...

