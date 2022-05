Armi e droga in due bidoni | scoperto un arsenale sui monti Lattari

Advertising

mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Monti Lattari, trovati mitragliatore e 18 chili di droga interrati - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Droga e armi, Carabinieri scovano arsenale nel napoletano - - sudreporter : #Napoli, sui Monti Lattari i #carabinieri sequestrano arsneale di armi e #droga - bettadigiulio : RT @SkyTG24: Monti Lattari, trovati mitragliatore e 18 chili di droga interrati - SkyTG24 : Monti Lattari, trovati mitragliatore e 18 chili di droga interrati -

I carabinieri hanno trovato un arsenale per uccidere e. Tutto interrato in due bidoni di plastica, all'ombra della vegetazione dei Monti Lattari. pc/redLeerano confezionate in modo da resistere all'umidità e al tempo , saranno sottoposte ad ... La, invece, era imballata in atmosfera protetta per mantenere inalterata l'essenza della cannabis.Armi e droga: il tutto interrato in due bidoni di plastica, all'ombra della vegetazione dei Monti Lattari: scatta il sequestro ...Armi e droga: il tutto interrato in due bidoni di plastica, all'ombra della vegetazione dei Monti Lattari. Un mitragliatore con silenziatore, tre pistole cal. (ANSA) ...