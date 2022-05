Alpini a Rimini, Fico: “Siamo un Paese troppo maschilista. Frasi e molestie non possono essere sottovalutate” (Di giovedì 12 maggio 2022) “Siamo un Paese troppo maschilista. Quello che è accaduto a Rimini è Inaccettabile e deve farci riflettere”. Questo il giudizio del presidente della Camera Roberto Fico sugli episodi di molestie sessuali segnalati durante il raduno degli Alpini a Rimini nei confronti di centinaia di donne. “Frasi e molestie – ha aggiunto Fico – non possono essere sottovalutate, ed è necessario che tutte le donne che hanno subito molestie di qualsiasi tipo, fisico o psicologico, vadano a denunciare. Le istituzioni, ed io personalmente, ha concluso il presidente sella Camera, sono con loro ” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) “un. Quello che è accaduto aè Inaccettabile e deve farci riflettere”. Questo il giudizio del presidente della Camera Robertosugli episodi disessuali segnalati durante il raduno deglinei confronti di centinaia di donne. “– ha aggiunto– non, ed è necessario che tutte le donne che hanno subitodi qualsiasi tipo, fisico o psicologico, vadano a denunciare. Le istituzioni, ed io personalmente, ha concluso il presidente sella Camera, sono con loro ” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

