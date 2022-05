Achille Lauro stupisce il web con la sua performance all’Eurovision 2022 (Di giovedì 12 maggio 2022) La performance di Achille Lauro In questi giorni si sta svolgendo l’Eurovision 2022 e come ben sappiamo tra i cantanti in gara c’è anche Achille Lauro, che rappresenta San Marino. L’eccentrico e amato cantante dopo la partecipazione al Festival di Sanremo ha deciso di mettersi nuovamente in gioco e per questo ha deciso di partecipare L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 12 maggio 2022) LadiIn questi giorni si sta svolgendo l’Eurovisione come ben sappiamo tra i cantanti in gara c’è anche, che rappresenta San Marino. L’eccentrico e amato cantante dopo la partecipazione al Festival di Sanremo ha deciso di mettersi nuovamente in gioco e per questo ha deciso di partecipare L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Agenzia_Ansa : Eurovision 2022, seconda serata nell'attesa di Achille Lauro e Emma Muscat. Stasera 18 Paesi in gara e ospiti Il Vo… - Tg3web : Eurovisione, stasera seconda semifinale. Ospite Gigliola Cinquetti che al Tg3 dice: 'Mi sento una ragazza dell'Euro… - IlContiAndrea : #Eurovision 2022, ecco la scaletta della seconda semifinale. Achille Lauro in gara (ma il regolamento parla chiaro)… - ColumbanoAlice : RT @mm4rts: Lo staff di Achille Lauro e San Marino che si prepara alle accuse di utilizzo di sostanze stupefacenti dopo che l'Europa ha vis… - _0NLYTHEBRAV3_ : RT @DarthCesco: IL LIMONE DI ACHILLE LAURO IN MONDOVISIONE STO ASCENDENDO #Eurovision #ESCita -