A Ostia lo storico stabilimento “Kursaal” vi attende con un pieno di novità

(Di giovedì 12 maggio 2022) Allobalneare del “Village” di, l’estate 2022 sarà piena di sorprese: infatti, a partire dal rinnovamento della tavola calda aperta tutto il giorno fino ad arrivare alla lunga lista di guest star, il notosi prepara ad una estate da urlo! Ilsi prepara all’Estate 2022 con le migliori intenzioni per quanto riguarda il lato aperitivo: infatti il rinnovato angolo bar in stile mediorientale dellobalneare denominato “Naïf” vi aspetterà tutti i pomeriggi dalle 17 del primo giugno con il noto barman Francesco Atzori, già protagonista della movida Sarda e Toscana, mentre dalle casse dellosuonerà “Radio Web” la neonata ...

Advertising

marco__mambor : Degrado difronte gli storici uffici postali in Piazzale della Posta ad Ostia, in pieno centro storico. Abbiamo pres… -

Canale Dieci

...tema dell'antica Roma permetterà ai bambini e anche agli adulti di immergersi nel contesto... In replica al Teatro Villa Pamphilj sabato 14 maggio ore 16 e al Teatro del Lido didomenica ...Come nel caso della trattativa con uno dei capi mafia di, Terenzio Fasciani. Oppure le ... Alvaro e Moccia parlano di quanto è estesa la loro clientela nel centro, che da entrambi acquista ... Ostia, il traffico si ferma sul lungomare per salvare mamma papera ei cuccioli (VIDEO) (AGR) Saranno tre giornate di eventi da non perdere alla Lega Navale di Ostia, in campo, anzi in acqua, daranno spettacolo anche i cani di salvataggio e le scuole di vela. La Lega Navale Italiana apri ...(AGR) Ostia riscopre il fascino della Torre Michelangiolesca San Michele, con un evento destinato a diventare un avvenimento annuale: la benedizione alle 17,00 del vescovo di Roma sud, Ostia ed Ostia ...