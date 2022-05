Valentina Vignali esce dall’acqua in bikini | capelli bagnati e curve spaziali

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Altro scatto suggestivo inper, chee si mette in posa.in primo piano: un sogno Tornata in Italia ma con… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Advertising

infoitcultura : Lato B in mostra per Valentina Vignali: tutti a fare lo zoom - infoitcultura : Valentina Vignali, lato ‘B’ da urlo: perizoma devastante - coriandolix : scusate ma la tipa con le trecce sembra valentina vignali - kwelnaes : valentina vignali suo palco del l’eurovision ora - pierademarca : RT @marieclairc: Sta cantando Valentina Vignali #Eurovision #escita -

... pur partecipando però ad un'edizione del Grande Fratello , che ha visto tra l'altro nella casa altri celebri nomi come Mila Suarez (di recente a La Pupa e il Secchione Show) e, .... Sul profilo Instagram della sensuale modella e atleta arrivano scatti che anticipano l'estate. C'è un motivo ed è lei stessa a svelarlo: grande novità Sfogliando il profilo ...Altro scatto suggestivo in bikini per Valentina Vignali, che esce dall’acqua e si mette in posa. Capelli bagnati e curve in primo piano: un sogno Tornata in Italia ma con la testa ancora alle Isole ...Valentina Vignali fa la Sirenetta: che bella tra le onde. Ed infatti, la bella romagnola dai capelli neri, gode di una fama molto ampia. A dire il vero, la scollatura oggi è lieve, ma si ammirano le s ...