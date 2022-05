Ucraina, Draghi: "Dobbiamo iniziare a chiederci come costruire la pace" (Di mercoledì 11 maggio 2022) "Dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina e fare pressione su Mosca, ma occorre anche iniziare a chiedersi come si costruisce la pace". Cosi' il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Washington ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 11 maggio 2022) "continuare a sostenere l'e fare pressione su Mosca, ma occorre anchea chiedersisi costruisce la". Cosi' il premier Marioin conferenza stampa a Washington ...

Advertising

La7tv : #dimartedi Ucraina, lo storico Angelo D'Orsi: 'Draghi non ha detto parole di pace, sono le stesse di Biden. Sono pa… - Agenzia_Ansa : Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha espresso la ferma solidarietà del suo Paese verso la Russia in un messaggio in… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Draghi a Biden: 'Se Putin pensava di dividerci ha fallito' #JOEBIDEN - cagliarilivemag : Ucraina, per 1 italiano su 4 Draghi troppo allineato a Biden - PolinAngela : RT @marioadinolfi: La dichiarazione di Draghi secondo cui “la Russia non è più Golia, non è un soggetto invincibile”, arrivata dopo i collo… -