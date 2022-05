Tutte le vie di fuga dell’Europa sul gas (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono almeno quattro gli elementi determinanti che toccano il dossier energetico affrontato alla Casa Bianca da Joe Biden e Mario Draghi: il filo europeo comune che va giocoforza individuato alla voce gas, il ruolo determinante dell’Eni, l’interruzione del flusso di gas russo verso l’Europa attraverso un gasdotto ucraino (anticamera a scenari di un futuro non lontano) e le mosse di Fed e Bce sui tassi di interesse legati alla crisi del gas. Unità Il premier italiano è tra i pochi leader europei a visitare Washington dallo scoppio della guerra. La parola d’ordine è stata unità e non solo sulla guerra in Ucraina. Dalla Casa Bianca arriva un messaggio forte all’Europa (via Draghi): la soluzione nel breve periodo c’è, per quella nel medio periodo sono in corso analisi e valutazioni che, nelle intenzioni, dovrebbero sminare il terreno dalle ansie dei settori industriali (quelli tedeschi i ... Leggi su formiche (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono almeno quattro gli elementi determinanti che toccano il dossier energetico affrontato alla Casa Bianca da Joe Biden e Mario Draghi: il filo europeo comune che va giocoforza individuato alla voce gas, il ruolo determinante dell’Eni, l’interruzione del flusso di gas russo verso l’Europa attraverso un gasdotto ucraino (anticamera a scenari di un futuro non lontano) e le mosse di Fed e Bce sui tassi di interesse legati alla crisi del gas. Unità Il premier italiano è tra i pochi leader europei a visitare Washington dallo scoppio della guerra. La parola d’ordine è stata unità e non solo sulla guerra in Ucraina. Dalla Casa Bianca arriva un messaggio forte all’Europa (via Draghi): la soluzione nel breve periodo c’è, per quella nel medio periodo sono in corso analisi e valutazioni che, nelle intenzioni, dovrebbero sminare il terreno dalle ansie dei settori industriali (quelli tedeschi i ...

