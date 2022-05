Tragedia sulla strada, prende in pieno una donna: è morta in ospedale (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tutto era accaduto il 23 marzo scorso: una donna anziana di 70 anni stava camminando lungo il tratto di strada in via Monte Nero a San Felice Circeo, quando all’improvviso è stata investita da un automobilista di 29 anni. Ora, dopo quasi due mesi di degenza in ospedale, la donna purtroppo è deceduta nei giorni scorsi, come fa sapere anche Tg24Info. La ricostruzione difficile della dinamica La dinamica precisa, nonostante siano passati due mesi di indagini e testimonianze, è ancora lontana dall’essere ben definita: ci sono ancora troppe variabili per poter valutare in modo esatto le precise responsabilità del ragazzo che si trovava alla guida in quel momento e che ora potrebbe essere davvero nei guai. Leggi anche: Incidente mortale sul monopattino a Roma: Matteo aveva appena presentato la fidanzata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tutto era accaduto il 23 marzo scorso: unaanziana di 70 anni stava camminando lungo il tratto diin via Monte Nero a San Felice Circeo, quando all’improvviso è stata investita da un automobilista di 29 anni. Ora, dopo quasi due mesi di degenza in, lapurtroppo è deceduta nei giorni scorsi, come fa sapere anche Tg24Info. La ricostruzione difficile della dinamica La dinamica precisa, nonostante siano passati due mesi di indagini e testimonianze, è ancora lontana dall’essere ben definita: ci sono ancora troppe variabili per poter valutare in modo esatto le precise responsabilità del ragazzo che si trovava alla guida in quel momento e che ora potrebbe essere davvero nei guai. Leggi anche: Incidentele sul monopattino a Roma: Matteo aveva appena presentato la fidanzata ...

