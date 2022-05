Spezia, infortunio Bastoni: operazione riuscita, domani sarà dimesso (Di mercoledì 11 maggio 2022) L'operazione alla quale è stato sottoposto Simone Bastoni nel primo pomeriggio di oggi presso l'ospedale San Raffaele di Milano,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 11 maggio 2022) L'alla quale è stato sottoposto Simonenel primo pomeriggio di oggi presso l'ospedale San Raffaele di Milano,...

Advertising

sportli26181512 : Spezia, infortunio Bastoni: operazione riuscita, domani sarà dimesso: L'operazione alla quale è stato sottoposto Si… - ilsecoloxix : Un lavoratore è morto, travolto dalle travi di copertura di una abitazione, all'interno della quale stava operando.… - infoitsport : Spezia, infortunio Agudelo: Thiago Motta perde il fantasista - infoitsport : Spezia: Bastoni, Agudelo, Maggiore e Hristov out per infortunio, le ultime - infoitsport : Infortunio Bastoni, stagione finita per il giocatore dello Spezia: il comunicato -