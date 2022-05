Sinner-Fognini oggi: a che ora inizia, dove vederlo in chiaro, canale tv, streaming ATP Roma 2022 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Grazie alla bella vittoria in due set contro lo spagnolo Pedro Martinez, Jannik Sinner ha conquistato il pass per i sedicesimi di finale agli Internazionali d’Italia 2022 e si è così regalato il derby tricolore contro Fabio Fognini. I due tennisti italiani si sfideranno dunque oggi in un incontro che promette scintille. LA DIRETTA LIVE DI Sinner-Fognini (NON PRIMA DELLE 19.00) Sulla carta sarà l’altoatesino il favorito per il match odierno, ma attenzione al ligure che non partirà di certo sconfitto. Fognini è reduce dal convincente successo al primo turno contro l’austriaco Dominic Thiem e oggi proverà a eliminare anche il numero 2 d’Italia. Tra Sinner e il ligure non ci sono precedenti e questo non fa altro che aumentare ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) Grazie alla bella vittoria in due set contro lo spagnolo Pedro Martinez, Jannikha conquistato il pass per i sedicesimi di finale agli Internazionali d’Italiae si è così regalato il derby tricolore contro Fabio. I due tennisti italiani si sfideranno dunquein un incontro che promette scintille. LA DIRETTA LIVE DI(NON PRIMA DELLE 19.00) Sulla carta sarà l’altoatesino il favorito per il match odierno, ma attenzione al ligure che non partirà di certo sconfitto.è reduce dal convincente successo al primo turno contro l’austriaco Dominic Thiem eproverà a eliminare anche il numero 2 d’Italia. Trae il ligure non ci sono precedenti e questo non fa altro che aumentare ...

