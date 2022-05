Roma, si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere con il gas: paura per un 46enne (Di mercoledì 11 maggio 2022) Momenti di paura questa mattina a Roma, in via Ugo Ojetti, al civico 195, in zona Montesacro, dove un uomo di 46 anni ha minacciato di buttarsi dalla finestra della sua abitazione. Intervenute 3 volanti della polizia e due mezzi dei vigili del fuoco L’uomo, intorno alle ore 11:20, si è barricato in casa e ha iniziato a dare in escandescenze. I vicini, accorgendosi del pericolo, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivate tre volanti della polizia dai distretti San Basilio, Vescovio e Salario. Vedendo che la porta era chiusa e che l’uomo, nonostante l’invito ad aprire, non era intenzionato a collaborare, è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Leggi anche: Roma, vendeva auto fantasma ai suoi clienti: intascava i soldi e li minacciava “Mi faccio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 11 maggio 2022) Momenti diquesta mattina a, in via Ugo Ojetti, al civico 195, in zona Montesacro, dove un uomo di 46 anni hato di buttarsi dalla finestra della sua abitazione. Intervenute 3 volanti della polizia e due mezzi dei vigili del fuoco L’uomo, intorno alle ore 11:20, si èto ine ha iniziato a dare in escandescenze. I vicini, accorgendosi del pericolo, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivate tre volanti della polizia dai distretti San Basilio, Vescovio e Salario. Vedendo che la porta era chiusa e che l’uomo, nonostante l’invito ad aprire, non era intenzionato a collaborare, è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Leggi anche:, vendeva auto fantasma ai suoi clienti: intascava i soldi e liva “Mi faccio ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere con il gas: paura per un 46enne - rep_roma : Si barrica in casa, poi si butta dalla finestra: aveva ingerito 10 ovuli pieni di droga [aggiornamento delle 13:49] - resistenzasvran : Nigeriano armato di coltello si barrica in casa e minaccia i coinquilini: paura nel viterbese - Leggo -